Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

KONYA'da, otomobiliyle caddede drift yapan İ.Ş.'nin ehliyetine el koyulurken, 6 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.

Karatay ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde İ.Ş., otomobili ile cadde ortasında drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri İ.Ş.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyup, 6 bin 700 lira ceza uyguladı. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.