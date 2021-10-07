Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

KONYA'da, otomobiliyle caddede drift yapan İ.Ş.'nin ehliyetine el koyulurken, 6 bin 700 lira ceza kesildi.

KONYA'da, otomobiliyle caddede drift yapan İ.Ş.'nin ehliyetine el koyulurken, 6 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.

Karatay ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde İ.Ş., otomobili ile cadde ortasında drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri İ.Ş.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyup, 6 bin 700 lira ceza uyguladı. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.


Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Kerem Aktürkoğlu Mustafa Destici Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Aziz Sancar Cengiz Ergün Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:36:35. #1.13#