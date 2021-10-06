ByLOCK'un lisans sahibi Keynes: Beni

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada, çifte vatandaş ve çift isimli olan David Keynes'in adı Alpaslan Demir olarak kullanıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu'nun öncesinde duruşmanın gizli yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak heyet, talebi reddetti.

"BİLGİ VERDİM, KİMSE BENİMLE İLGİLENMEDİ"

MAHREM İMAM İDDİALARINI KABUL ETTİ

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

"AMERİKA'DA DARBE OLACAĞI ÇOK RAHAT KONUŞULUYORDU"

İSMİNİ NASIL SEÇTİĞİNİ DE ANLATTI

İFADESİ İÇİN YENİDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar. Amerika'dan kalkıp kendi isteğiyle gelen bir adam Türkiye'de hala tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Onların hepsi aslında var ifadelerinde, istediklerini açıklıyorlar istemediklerini açıklamıyorlar. Böyle demek ki " diyerek tepki gösterdi. "Siz duruşmanın kapalı yapılmasını istediniz?" sorusuna ise avukat Bayramoğlu, "Kapalı yapılmasını talep ettik, onların da bizim gibi düşündüklerini zannettik. Bundan sonra her şey açık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri