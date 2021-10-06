ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haber leşme programı Bylock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık David Keynes ve avukatı katıldı.

Sanık Keynes'in savunmasının ardından söz alan avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna nazaran kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtlar bulunması, suçun katalog suçlardan olması, öngörülen cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama sebep ve koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmaması nedenleriyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tanık Mehmet Candan'ın talimat yoluyla ifadesinin alınabilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle gazeteci İsmail Saymaz hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Gizli tanık "Karadeniz"in beyanının tespiti için yeniden terör suçlarına bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmanın çözümü yaptırıldıktan sonra faydalılık raporu alınması için KOM Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti.

Heyet, sanık avukatının, sanığın tanık koruma kanunundan yararlanması, duruşmanın kapalı yapılması ve ABD'ye giderken aldığı Greencard'ın mahiyetinin sorulması hususundaki taleplerinin reddini kararlaştırırken, sanık avukatının beyanı dikkate alınarak, sanığın bildikleri hususunda yeniden beyanlarının tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasını karara bağladı.

Duruşma sonrası mahkeme önünde basın mensuplarına konuşan sanık avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, tutukluluk devam kararına tepki gösterdi.

Avukat Bayramoğlu, "Türkiye'de artık görülüyor ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar, istemediklerine uygulamıyorlar. ABD'den kalkıp kendi isteğiyle aylarca uğraşıp Türkiye'ye gelen adam tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Müvekkil ifadelerinde isimler verdi. İstediklerini yazıyorlar, istemediklerini yazmıyorlar. Artık böyle demek ki. Duruşmanın kapalı yapılmasını istemiştim. Onların da bizim gibi düşündüklerini zannettim. Bundan sonra her şey açık." ifadelerini kullandı.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi
AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

 ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

 BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ 'ÇAYCI MEHMET' GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ "ÇAYCI MEHMET" GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Muslera Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:45:13. #1.11#