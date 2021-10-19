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Buzdolabı kompresöründe 3 kilo eroin ele ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Buzdolabı kompresöründe 3 kilo eroin ele ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, buzdolabı kompresörü içine gizlenerek silikon ile kapatılmış vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, buzdolabı kompresörü içine gizlenerek silikon ile kapatılmış vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesindeki Yeni Köprü Yol Kontrol Noktasında bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, koli içerisindeki buzdolabı kompresörü içine gizlenerek silikon ile kapatılmış vaziyette 3 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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