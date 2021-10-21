Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi. Ali Öztozlu'ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yaptığı incelemesi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Kırkağaç ilçesi Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, yolun yapılmasında emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ekin, "Burası çok yoğun bir trafiğin olduğu yol. Yaklaşık 15-16 mahalleyi birbirine bağlıyor. Birçok mahalleyi birbirine bağladığı için yolun yapılması can ve mal güvenliği açısından çok iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bademli Mahallesi Muhtarı Mustafa Köken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yol çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler, alt yapı olsun üst yapı olsun, bu zaman kadar görülmemiş hizmetlerdir. Yapılan her şeyden çok memnunuz" diye konuştu. Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları hizmetleri mükemmel olarak değerlendirirken, "İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Yollarımız geçen yıl kaplama olmuştu. Bu yıl da Musahoca-Küçükyaya-Yağmurlu arası sathi kaplama oldu. Almış olduğumuz hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu. Soma ilçesi Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkürlerini iletirken, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Soma ilçesi Karakaç Mahallesi Muhtarı Bahattin Yılmaz, öncelikle yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, "Gerçekten güzel bir çalışma. Yapılmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.

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