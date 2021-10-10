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BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARA DOYMUYOR

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BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARA DOYMUYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 'Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı Projesi'nin hayata geçirilmesi noktasında 'Operasyonel Anlaşma İmza Töreni' düzenlendi.

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 'Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı Projesi'nin hayata geçirilmesi noktasında 'Operasyonel Anlaşma İmza Töreni' düzenlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında protokol imzalandı.

PROJESİ KABUL EDİLEN 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYİZ

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı Projemiz, Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinden başvuru yaptığımız ve kabul edilen bir AB projesi. İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinden sonra projesi kabul edilen 4'üncü Büyükşehir Belediyesi olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Araçları önceleyen geleneksel yaklaşım yerine insanı merkeze alan modern ulaşım anlayışını hayata geçirecek projemize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 4, 8 milyon euro AB hibe desteği verildi. Proje kapsamında; kentsel hareketlilik planını ortaya koyacağız. Yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, elektrikli ve akıllı bisiklet, kavşak dinamizasyon sistemleri, akıllı kavşak uygulamaları, akıllı duraklar gibi bizim ta baştan itibaren uygulamaya koymak istediğimiz yatırımlarımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Bu noktada rahatlıkla 'Trabzon sıfır karbon emisyona koşuyor' diyebiliriz. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza bu büyük destek için yürekten teşekkür ediyorum. Kendisine müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ HAREKETLİLİK PLANI NEDİR?

Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı (SUMP), daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış stratejik bir plandır. Geleneksel planlama yaklaşımlarının aksine, SUMP vatandaşların ve paydaşların katılımına, sektörler arasındaki politikaların (özellikle ulaşım, arazi kullanımı, çevre, ekonomik kalkınma, sosyal politika, sağlık, güvenlik ve enerji) farklı hükümet katmanları arasında ve özel aktörlerle iş birliğinde ve geniş kapsamlı politikaların koordine edilmesine özel önem vermektedir. Konsept, aynı zamanda, hareketliliğin tüm yönlerini, biçimlerini ve hizmetleri bütünleşik bir şekilde kapsama ve idari sınırları içindeki tek bir belediyenin aksine, tüm 'işlevsel kentsel alan' için planlama yapma ihtiyacını vurgulamaktadır.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Trabzon için Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı, uygulama stratejisi ve performans göstergelerini de içerecek şekilde hazırlandı ve kabul edildi. Proje kapsamında şehir merkezinde 2 farklı güzergahta toplam 1000 metre yürüyüş yolu, 7 kilometre bisiklet yolu projelendirilip inşa edilecek, 100 adet elektrikli bisiklet satın alınacaktır. Sinyalizasyon optimizasyonu için 5 kavşakta dinamik bağlantı kontrol sistemi kurulumu tamamlanacak. Sinyalizasyon optimizasyon sisteminin gerektirdiği sensörler takılacak ve altyapı kurulacaktır. 5 yeni akıllı durak uygulaması gerçekleştirilecektir. Büyükşehir Belediyesince uygulanacak SUMP Projesi'nin kapsamına ilaveten, Veri Anlamlandırma Merkezi (VAM) kurularak, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanılması, sahadan sensörler vasıtası ile toplanan verilerin bu merkezde anlık olarak depolanması ve kullanılacak özel yapay zeka yazılımları ile ulaşım modlarının yönetiminin hatasız ve akıllı (SMART) uygulamalar ile güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

TARİH : 10. 10. 2021

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