Büyükşehir üretiyor, Samsun kazanıyor

SAMSUN (Habermetre) - Cadde, bulvar ve köy yollarında alt ve üst yapı çalışmaları yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal yollarda da konforlu ve güvenli olması için hizmetlerini sürdürüyor. Samsun'un 1 milyon 350 bin insanına eşit şekilde hizmet etmek, sorumluluk alanında bulunan tüm bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana sathi kaplama, beton yol ve BSK kaplama olmak üzere 2 bin 749 kilometre yol çalışması yaptı.

371 BİN METRE BETON YOL YAPILDI

Kurduğu beton santralleri ile yollarda kullanılan betonu kendi üreten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal alanlarda sathi kaplama ve sıcak asfaltın yanı sıra aşınması ve dayanıklılığı daha uzun olan beton yollar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı yol çalışmalarında kendi üretimleriyle de kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak milyonluk tasarruflara imza atıyor. 2021 yılında Samsun genelinde köy yollarında 58 bin 895 metre beton yol yapan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 371 bin 435 metre beton yol yaptı. Kurulan beton santrallerinden yol çalışmalarında kullanılan betonu kendisi üreten belediyenin yaptığı üretim ile hem milyonluk tasarruf edildi hem de hizmetlerin vatandaşın ayağına daha kolay gitmesi sağlandı.

YERLİ KAYNAKLAR İLE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ YOLLAR

Büyükşehir Belediyesi, yerli kaynaklarla elde edilen beton yolları tercih ederek ithal malzemeden elde edilen asfalt ile yurt dışına çıkacak dövizinde önüne geçmiş oluyor. Böylece Başkan Demir'in talimatları doğrultusunda yerli ve milli kaynaklarla imal edilen beton yollarla tasarruf edilmiş oluyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı, uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli oluyor. 3'ü hazır dördüncü beton santralini de kurmak içinde hazırlıklarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi 200 kilometrelik beton yol çalışmalarında 25 milyon liralık tasarruf planlıyor.

BÜTÇEYE MİLYONLUK KATKI

Beton yollarda kullanılan milyonlarca liralık betonu kendi beton santrallerinde üreterek bütçeye katkı sağladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sorumluluk bilinciyle hareket ederek Samsun'un kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Santrallerimizde üretilen betondan bu yıl sonuna kadar 200 kilometre beton yol yapacağız. Buradan da 25 milyon liralık bir tasarruf planlıyoruz. Kullandığımız tüm malzemeleri dışardan almıyor, kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla maliyetleri olabildiğince aşağı çekiyoruz. Yıl sonuna kadar bin 300 kilometre yolun çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. Her noktada ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

2023'E KADAR YATIRIMLAR TAMAMLANACAK

2023'e kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözülerek yatırımların tamamlanacağını ifade eden Başkan Demir, şöyle devam etti:

"2019 ve 2020 yıllarında 428 kilometre yolu en az 6 metreden daha büyük olacak şekilde genişletme çalışması yaptık. 2021 yılında 500 kilometre genişletme çalışması yapıldı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 580 kilometre daha genişletme çalışması yapmak. 2. 5 yılda 439 bin ton sıcak asfalt döktük. 2019 yılından buyana sathi kaplama, beton kaplama ve bsk kaplama olmak üzere 2 bin 749 kilometre yol çalışması, bin 400 metre menfez geçişi ve 68 kilometre büz geçişi yaptık. Hedeflerimizin çok ilerisinde ilerliyoruz. Kırsal alt yapı çalışmalarını ilk bitiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olacağız. "

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