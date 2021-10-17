Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürdü

SAMSUN (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'nün 2019 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 1. 4 milyon dekar alanda toplamda 4. 9 milyon ton patates üretildi. Samsun'da da Vezirköprü, Ladik ve Havza ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen patates üretiminin artması için Büyükşehir Belediyesi tohum desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 41 üreticiye toplam 27 ton melodi çeşidi tohum dağıttı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle hayata geçirilen Samsun İli Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ayrıca ilçelere dikim ve söküm makineleri verildi.

İlçe Ziraat Odaları aracılığıyla aldıkları tohumlarla tarlalarını eken patates üreticileri, ürün hasadına başladı. Destekler sayesinde üreticiler, dikim ve söküm işlemlerini daha hızlı yapar hale geldi. Geleneksel tarımla dekar başına 5 bin 355 kilogram verim alınırken, kaliteli tohumların makinelerle ekilip sökülmesiyle bu rakam dekar başına 11 bin kilograma çıktı.

ÜRETİCİ MEMNUN

2. 5 dönüm tarlası için belediyeden 1 ton tohum desteği alan Güder Mahallesi üreticilerinden Ali Kaya, bu sayede kaliteli ürün ve yüksek verim elde ettiğini söyledi. Toplamda yaklaşık 8 ton ürün almayı beklediğini ifade eden Kaya, "Tohum desteği almasaydık ekmeyecektik. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteği verdiğini duydum. İlçe Ziraat Odasına giderek müracaat ettim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle telefon geldi. Tohumlarımı alıp mart ayının sonunda ektik. Gübresini atıp ilaçlamasını, çapasını yaptık. Şimdi de hasat ediyoruz. Ardından da depolayıp satacağız. Verimi çok güzel. 7-8 ton ürün alacağımızı tahmin ediyorum. Şu an çok memnunuz. En azından tohuma para vermemiş olduk. Bu sene emeğimizin karşılığını, alnımızın terini inşallah alacağız. Üreticilere ve üretime verdiği destekten dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Tohum desteğinin patates üreticileri için çok büyük hizmet olduğunu söyleyen Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ise, "Alternatif ürüne geçmek amacıyla çiftçilerimiz, verilen tohum desteklerinden yararlanıyor. Patateste de ekim yapıldı şimdi hasadı gerçekleştiriliyor. Gördüğüm kadarıyla da ürün çok güzel. İnşallah bu sene üreticilerimizin yüzleri gülecek. Çiftçilerimiz sulamayla birlikte alternatif ürünlere geçmeye başladı. Çiftçilerime destek verildiği sürece üretim devam edecek. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere Vezirköprü Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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