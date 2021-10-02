BURSA (Habermetre) - 02 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

BURSA - Bursa'da yaşayan yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmek için düzenlenen 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' projesine mektup göndererek katılan yetim çocukların isteklerini yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini dev bir organizasyonda buluşturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı etkinlikte, yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmeye yönelik hediyeler dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Müslüman ülkelerde Ramazan ayının 15'inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde farklı bir çalışmaya imza atmıştı. 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' temasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yetim ve öksüz çocuklar için yazdığı mektup yaklaşık 2000 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırmış ve çocukların isteklerini yine mektupla belediyeye bildirmesi istenmişti. Yine Kurban Bayramı'nda da yetim çocukların bayramı daha mutlu geçirmelerini için 200 adet kurban alınarak yetim çocukların ailelerine hediye edilmişti. Proje kapsamında hayallerini gerçekleştirmek için Başkan Aktaş'tan çeşitli taleplerde bulunan çocukların istekleri de bir bir yerine getiriliyor.

Yüzler Büyükşehir'le gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen dev bir organizasyonda bir araya getirdi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bursa Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Projeye katılan 231 yetim ve öksüz çocuk, etkinlikte hayalleri olan dizüstü bilgisayar, tablet ve telefonlara kavuştu.

Yetim gülerse dünya güler

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Müslüman ülkelerde Ramazan ayının 15'inci günü yetim günü olarak kutlanıyor. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' adı altında bir proje hazırladık. Bu proje altında mahalle gönüllülerimiz aracılığıyla 2 bin yetim çocuğumuza mektup ulaştırdık. Mektupta talebiniz, isteğiniz ve hayaliniz neyse bana iletin dedim. Farklı farklı birçok istek ve talep geldi. Biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler. 231 çocuğumuza tablet, telefon ve dizüstü bilgisayar verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Cennet bahçesi gibi"

"Biz bize sorumluluklar yükleyen bir coğrafyanın evlatlarıyız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız. Öyle bir cumhurbaşkanımız var ki kendini unutan dünyaya inat bize ne coğrafyamızı ne de insanlığımızı unutturuyor. Biz dünümüze de, bugünümüze de, yarınımıza da ve insanımıza da sahip çıkacağız. Burası şu anda bir cennet bahçesi gibi. Çok masum ve birlik içinde görünüyorsunuz. Burayı bir araya getirenlerin çok büyük mükafatı var Başta sayın valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke ve millet olarak yapacak çok işimiz var" dedi.

Başkan Aktaş, Bakan Soylu ve Vali Canbolat daha sonra yetim, öksüz çocuklar ve aileleriyle sohbet edip, onlara hediyelerini verdi.

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