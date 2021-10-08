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Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

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Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği katkısıyla düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nda kurduğu standıyla göz doldurdu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği katkısıyla düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nda kurduğu standıyla göz doldurdu.

Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te organize edilen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı hizmetleri anlatmak ve projeler hakkında bilgi vermek amacıyla kurduğu stant görücüye çıktı. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren fuarda Büyükşehir'in projeleri Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi, ülke çapında örnek teşkil eden "Yazılım Köyü", "Veri Koordinasyon Merkezi" ve "Robotik Kart Atölyesi", "Oğuzeli/Bağbaşı Biyogaz Tesisi", "Bağlarbaşı GES Projesi" gibi e-belediyecilik sistemleri ve çevre projeleri fuarın göz bebeği oldu.

Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin destekleri ile ziyaretçilerini 9 Ekim tarihine kadar karşılayacak fuarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Engelliler, Kültür ve Turizm, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği, Tarımsal Hizmetler ve Gıda, İmar ve Şehircilik, Kent Estetiği ve Yeşil alanlar, Fen İşleri, GASKİ ve Ulaşım daire başkanlıkları projeleriyle katılımcıları karşıladı, merak edilen soruları yanıtladı, hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği, tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamalarında çalışmaları olan yerel yönetimlerin de yer aldığı fuarda, stantlara ek olarak paneller ve toplantılar yapıldı, sosyal ve kültürel belediyecilik konularındaki güncel gelişmeler irdelendi. - GAZİANTEP

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi

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Haber: Büyükşehir standına Expobel Fuarı'nda yoğun ilgi - Haberler
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