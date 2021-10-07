Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı - Haberler
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Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri'de spor faaliyetlerin lokomotifi Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de sona eren yaz dönemi spor okullarının ardından 2. güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.

Kayseri'de spor faaliyetlerin lokomotifi Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de sona eren yaz dönemi spor okullarının ardından 2. güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.

Sporu bir yaşam biçimi haline getirmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacında olan SPOR A.Ş. yılın her mevsiminde vatandaşları spora davet ediyor. Bu kapsamda sürekli olarak etkinlikler ve kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. yaz spor okulları sonrasında 2. güz dönemi spor okulları ile de faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında toplam 11 spor tesisinde aralarında Futboldan Basketbola, Okçuluktan Tenise, Yüzmeden Kick Boksa kadar birbirinden farklı 11 branşta kurs veriliyor. 5 Ekim'de başlayan kurs kayıtları ile spor çalışmalarına start veren Büyükşehir Belediyesi SPOR A.Ş.'de spor okulu kurs ücreti aylık: 100 TL yetişkin kursu: 125 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık: 225 TL olarak belirlendi.

2. dönem başlangıç - bitiş tarihinin de 2 Kasım-5 Aralık olarak belirlendiği spor okullarında branş ve yaş aralıkları ise şu şekilde düzenlendi: 'Cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 7-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş.'

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyen vatandaşların www.sporaskayseri.com.tr adresli web sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. - KAYSERİ

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

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Haber: Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı - Haberler
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