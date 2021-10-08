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Büyükşehir Personeline Yönelik Farkındalık Eğitimleri Sürüyor

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Büyükşehir Personeline Yönelik Farkındalık Eğitimleri Sürüyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimlerini sürdürüyor.

ÇAY, AFYON (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından " Kimyasal, Aşındırıcı, Tahriş Edici Maddelerin Kullanımı, Yüksekte Çalışma ve Cam Silme" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitim, 2 oturum halinde gerçekleştirildi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik, klima bakım-onarım-montaj-demontaj işlemlerinden sorumlu personele ve çay ocağı personeline yönelik düzenlenen eğitim, 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

Yenişehir Hastanesi iş birliği ile temizlik, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği konularında personelin bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması amacıyla yapılan eğitimin 1. oturumunda İç Eğitmen ve İSG Uzmanı Dr. Ali Özkurt, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? ', 'İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı', 'Meslek Hastalığı Nedir? Neden Olan Etmenler Nelerdir? ', 'Ramak Kala Olaylar', 'Temizlik ve Çay Ocağı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar' konularında bilgi verdi.

Ayrıca 'Temizlik İşlerinde Kimyasal Tehlikeler', 'Kimyasal Maddelerin Maruziyet Yolları', 'Temizlik İşlerinde Fiziksel Tehlikelere Karşı Önlemler', 'Biyolojik Riskler', 'Ergonomik Riskler', 'Psikososyal Riskler Nelerdir ve Alınması Gerekli Önlemler', 'Çay Ocaklarında Çalışanlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar', 'Temizlik İşlerinde Dikkat Edilecek Hususlar' ve 'Yüksekte Çalışmada Kullanılacak Olan Kişisel Koruyucu Donanım' konularına değinildi.

Personel, pandemi döneminde hijyen konusunda bilgilendirildi

Eğitimin ikinci oturumunda ise Özel Mersin Yenişehir Hastanesi'nde görev yapan Eğitmen Hemşire Nuşize Altun, 'Hijyen Nedir? ', ' Pandemi Döneminde Hijyen', 'El Hijyeninin Önemi', 'Pandemi Döneminde Temizlik Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? ', 'Personelin Alması Gereken Önlemler', 'Temizlik Personelinin Alması Gereken Önlemler', 'Pandemi Dönemi İş Kıyafetleri Nasıl Olmalıdır? ' konu başlıklarında önemli bilgiler aktardı.

Yayın Tarihi: 8. 10. 2021 08: 09: 15

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