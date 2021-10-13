Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım - Haberler
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Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı ilçesi ve kırsalına kazandırılan yatırımlar ile Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı toplam bedeli 50 milyon TL'yi aşkın onlarca yatırımın toplu açılışı yapılıyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı ilçesi ve kırsalına kazandırılan yatırımlar ile Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı toplam bedeli 50 milyon TL'yi aşkın onlarca yatırımın toplu açılışı yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet' ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde tüm ilçelere hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesi işbirliğinde yine kırsal mahalleleri ihya edecek hizmetler, 'Kırsal Mahalleler Toplu Açılış Töreni' ile hizmete sunuluyor.

Tören kapsamında, 15 milyon 118 bin 93 TL Delialiuşağı ve Yeşilköy Su Deposu ve Şebeke Yapımı, 5 milyon 51 bin 933 TL'lik Büyükçakır Mahallesi Arıtma Tesisi, 2 milyon 600 bin TL'lik Kapuzbaşı Camii ve Kur'an Kursu yapımı, 4 milyon 800 bin TL'lik 12 adet suni çim futbol sahası yapımı, 1 milyon 700 bin TL'lik 17 adet mahalle konağı yapımı, 21 milyon TL'lik sathi asfalt kaplama yapımı ve 500 bin TL'lik Çocuk Oyun Parkları olmak üzere 50 milyon TL'yi aşkın kırsal mahallelere yatırımın toplu açılışı yapılacak. - KAYSERİ

Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım

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Haber: Büyükşehir öncülüğünde Yahyalı'ya 50 milyonluk yatırım - Haberler
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