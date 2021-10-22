Büyükşehir, Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Pembe Maske Dağıttı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 1-31 Ekim"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında bir farkındalık çalışmasına daha imza attı.

Personel pembe maske taktı

Büyükşehir ekipleri, son 20 yılda 2 kat artan meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemi anlatmak için Akdeniz ilçesi Taş Bina ve İstiklal Caddesi'nde Kırmızı Lacivert İş Hanı önünde pembe maske dağıtımı gerçekleştirdi. Erkekler de pembe maske takarak, Büyükşehir'in farkındalık çalışmasına ortak oldu.

"Erken teşhis çok önemli"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, artan vaka sayılarıyla birlikte farkındalık çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Bugün meme kanseri için bir farkındalık yaratmak istedik çünkü içinde bulunduğumuz ay 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her sene Ekim ayında farkındalık etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Bu sene de hem pandeminin getirdiği şartlar hem meme kanserine atıfta bulunmak için pembe maske dağıtmayı uygun gördük" dedi.

Kadınların düzenli olarak muayene olmaları gerektiğini söyleyen Bakır, "Meme kanserinden korunmada erken teşhis çok önemli. Erken teşhiste bulunabilmek için de kadınlarımızın mutlaka 20-40 yaş arasında kendi kendilerini muayene, 40 yaşından sonra da mutlaka 2 senede bir mamografi çekilmelerini önemle öneriyorum. Bazen erkeklerde de çıkabiliyor ama çok nadir olduğu için özellikle kadınlara vurguda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 22. 10. 2021 08: 55: 26

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