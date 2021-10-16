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Büyükşehir Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Sona Erdi

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Büyükşehir Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Sona Erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 5. oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 5. oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı 5. birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirildi.

Ekim ayı 5. oturumunda yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda komisyona havale edilen maddeler ile İmar komisyonuna havale edilen maddeler onaylandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi için İmar planı değişikliği teklifi mecliste kabul edildi.

Toplantıya katılan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci söz alarak nazım imar planı değişikliğinin kabul edilmesinde emeği geçen meclis üyelerine teşekkür etti.

AHMET KAYTAN: " MECLİSTE ALINAN KARARLAR HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Ekim ayı meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, "Ekim ayı toplantılarımız sona erdi. Çok önemli gündem maddeleri vardı. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin Daire başkanlıkları çalışma yönetmenlikleri ile ilgili yapılan değişiklikler söz konusu oldu. Bütün kararlar önemli elbette ancak bu gün alınmış olan çok önemli bir karar var geçen ay Viranşehir'imizin 1/5000'lik nazım imar planı kabul edilmiş askıya çıkmıştı onun itirazları değerlendirildi. 1/1000'likte bu gün itibariyle kabul edilmiş oldu. Askıya çıkmak üzere Viranşehir Belediye Başkanlığımıza evraklar gönderilecek. Bu kararın Viranşehir ve Şanlıurfa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum diye konuştu.

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