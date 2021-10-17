Büyükşehir'le İstiklal Caddesi Modern Bir Görünüme Kavuşacak

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini cazibe merkezi haline getirmek için proje üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile Fen İşleri Dairesi koordinesinde yürütülen "Akdeniz İlçesi, İstiklal Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) cadde esnafı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda, yapılacak düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler verilerek, esnafın fikir ve önerileri alındı.

Toplantıya; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ve cadde esnafı katıldı.

"Şu anda projenin son noktasına kadar geldik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönetime gelmesiyle birlikte kentin eski merkezi olan İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi arasında düzenleme çalışması yapılmasının gündeme geldiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, "Burası Mersinimizin kalbi. Mersin dediğimiz zaman akla gelen yerdi. Fakat gelinen noktada maalesef bunu esnafımız da söylüyor; markaların kaçtığı, esnafın kendini döndüremeyeceği bir konum haline gelmiş" dedi. Düzenleme çalışması hakkında bilgiler veren Tok, "Teknik alandaki arkadaşlarımızla burada ciddi çalışmalar yaptık. Burada bir takım yayalaştırma projeleri yapıldı ve esnafımızdan gelen bir teklifti; doğu-batı aksında tek yöne döndürülmesiydi. Bunun üzerine yoğun bir çalışma yapıldı. Şu anda son noktasına kadar geldik" diye konuştu.

"Mersin'in kalbi olan caddeyi kalkındırmak, Mersin'i kalkındırmak demektir" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, İstiklal Caddesi'nin geçmişini anlatarak, "İstiklal Caddesi, Mersin'in kalbi olan en eski caddelerinden biri. Mersin'in kalbi olan caddeyi kalkındırmak, Mersin'i kalkındırmak demektir" dedi. Hem dünya hem de Türkiye'de yeni bir anlayış başladığını söyleyen Kızıltan, "İnsanlar artık kapalı alışveriş merkezlerinin dışına çıkmak istiyor. Alışveriş caddeciliği konsepti artık hakim olmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

İstiklal Caddesi modern bir görünüme kavuşacak

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen de "Akdeniz İlçesi, İstiklal Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi"ne ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

İstiklal Caddesi'nde yapılacak çalışma sonunda cadde modern bir görünüme kavuşacak. Tren istasyonu ile Özgür Çocuk Parkı arasında yaklaşık 1, 3 km uzunluğundaki alanda; yol, kaldırım, kent mobilyası ve altyapı düzenlemesi yapılacak. Ulaşım Master Planı doğrultusunda ise cadde güzergahı tek yön olarak projelendirilecek. İstiklal Caddesi üzerindeki binalarda görüntü kirliliğine neden olan tabelalar düzenlenerek, klimaların dış üniteleri gizlenecek. Caddede ayrıca yeşil alanlar çoğaltılarak, bisiklet yolu yapılacak.

Otopark inşaatı sürüyor, ek hizmet binaları yıkılacak

Proje alanının batısında yer alan yaklaşık 400 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkı inşaatının çalışmaları ise devam ediyor. Yeraltı otoparkının üzerinin kent meydanı olarak tasarlandığı projede, Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projelerinin Hazırlanması İşi kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde yer alan ve Büyükşehir'e ait ek hizmet binaları deprem açısından riskli olduğu için yıkılarak, yerine çok amaçlı bina ve meydan yapılacak.

Yayın Tarihi: 17. 10. 2021 08: 41: 46

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