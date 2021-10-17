Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı yüzbinleri ağırlamaya devam ediyor. Fuarın final haftasında kitapseverleri yalnız bırakmayan Başkan Zolan, yazarlarla buluşan hemşehrilerinin heyecan ve mutluluğunu paylaştı 17. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, katılımcılarıyla Ege'nin en büyüğü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı EGS Fuar Alanı'nda yüzbinleri ağırlamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinliğin son hafta sonunda kitapla buluşmak için fuara akın eden vatandaşlar ile yazarları yalnız bırakmadı. Bir süre fuarı gezerek vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zolan, imza stantlarında da yazarlarla buluştu. Yazarlar organizasyonun güzelliği ve Denizlililerin fuara yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Başkan Zolan'a teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı 17 Ekim'de son bulacak. "Denizlimiz, fuarı özlemiş" Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl pandemi nedeniyle ara verdikleri fauara aynı heyecanla yeniden başladıklarını belirterek, "Aşıların artması sonrası, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kitaptan daha uzak kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Fuarımızın 4. 'sünü başlattık ve güzel bir şekilde devam ediyor. Denizli'de bunu arzu etmiş, yoğun bir katılım var. Pandemi sebebiyle gerekli maske, mesafe kuralları, stantların aralılarındaki mesafelere dikkat ettik. Girişteki kontrolleri yaparak fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Kitabın insanımızın en yakın dostu olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Fuarda kitap alınmasa da, vatandaşlarımızın kitabı görmesi, dokunması, kokusunu hissetmesi bile bizim için kazançtır. Denizlimiz, fuarı özlemiş, hasret kalmış, yoğun bir talep var. Satışlarda çok üst seviyede, iyi ki bu kitap fuarını başlatmışız" diye konuştu. "Çocuklarımız dijital ortamda kalmıştı" Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kitapla hayatımız daha güzel olacak. Kitapla hayatı daha iyi anlayacağız. Kitapla geleceğimizi daha iyi hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımız hep dijital ortamda kalmıştı, normal hayattan uzak kalmıştı. Gerçek hayatla buluşturma noktasında kitap fuarımız çok büyük katkı sağladı. Denizlimiz okuyan, araştıran, üreten bir şehir. Biz kitapla buluşmayı, okuyarak kendimizi geliştirmeyi ve üretmeyi, huzur içinde yaşamayı bu fuarın katkılarıyla da devam ettireceğiz. Denizlimizin bugünü dünden daha güzel olacak çünkü dünden bugüne daha iyi noktaya geldik. İnşallah kitap fuarımızla güzelliğimize güzellik katmış olacağız. İlgi gösteren herkese, katılan tüm yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum. " . Benzer Başlıklar

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