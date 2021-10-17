Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı yüzbinleri ağırlamaya devam ediyor.

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı yüzbinleri ağırlamaya devam ediyor. Fuarın final haftasında kitapseverleri yalnız bırakmayan Başkan Zolan, yazarlarla buluşan hemşehrilerinin heyecan ve mutluluğunu paylaştı 17. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, katılımcılarıyla Ege'nin en büyüğü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı EGS Fuar Alanı'nda yüzbinleri ağırlamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinliğin son hafta sonunda kitapla buluşmak için fuara akın eden vatandaşlar ile yazarları yalnız bırakmadı. Bir süre fuarı gezerek vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zolan, imza stantlarında da yazarlarla buluştu. Yazarlar organizasyonun güzelliği ve Denizlililerin fuara yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Başkan Zolan'a teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı 17 Ekim'de son bulacak. "Denizlimiz, fuarı özlemiş" Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl pandemi nedeniyle ara verdikleri fauara aynı heyecanla yeniden başladıklarını belirterek, "Aşıların artması sonrası, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kitaptan daha uzak kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Fuarımızın 4. 'sünü başlattık ve güzel bir şekilde devam ediyor. Denizli'de bunu arzu etmiş, yoğun bir katılım var. Pandemi sebebiyle gerekli maske, mesafe kuralları, stantların aralılarındaki mesafelere dikkat ettik. Girişteki kontrolleri yaparak fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Kitabın insanımızın en yakın dostu olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Fuarda kitap alınmasa da, vatandaşlarımızın kitabı görmesi, dokunması, kokusunu hissetmesi bile bizim için kazançtır. Denizlimiz, fuarı özlemiş, hasret kalmış, yoğun bir talep var. Satışlarda çok üst seviyede, iyi ki bu kitap fuarını başlatmışız" diye konuştu. "Çocuklarımız dijital ortamda kalmıştı" Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kitapla hayatımız daha güzel olacak. Kitapla hayatı daha iyi anlayacağız. Kitapla geleceğimizi daha iyi hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımız hep dijital ortamda kalmıştı, normal hayattan uzak kalmıştı. Gerçek hayatla buluşturma noktasında kitap fuarımız çok büyük katkı sağladı. Denizlimiz okuyan, araştıran, üreten bir şehir. Biz kitapla buluşmayı, okuyarak kendimizi geliştirmeyi ve üretmeyi, huzur içinde yaşamayı bu fuarın katkılarıyla da devam ettireceğiz. Denizlimizin bugünü dünden daha güzel olacak çünkü dünden bugüne daha iyi noktaya geldik. İnşallah kitap fuarımızla güzelliğimize güzellik katmış olacağız. İlgi gösteren herkese, katılan tüm yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum. " . Benzer Başlıklar

Başkan Zolan'dan Mevlid Kandili Mesajı

Filenin Prensesleri Başkan Zolan'ı ziyaret etti

Türkiye'nin ilk cam festivali tüm renkleriyle devam ediyor

Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı

Büyükşehir Kitap Fuarı 6 günde 180. 520 kişiyi ağırladı

Başkan Zolan'dan Altaş Denizlispor Kulübü'ne ziyaret

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Okan Bayülgen Mehmet Akif Ersoy Müge Anlı
Spor Serdar Aziz Müge Anlı
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Stefan Kuntz Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 13:01:34. #1.13#