DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ - Haberler
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DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

DENİZLİ'de düzenlenen 4. Kitap Fuarı, yoğun ilgi gördü.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de düzenlenen 4. Kitap Fuarı, yoğun ilgi gördü. 10 günde 334 bin 227 ziyaretçi ağırlayan fuarda, 250 yayınevi ile 350 yazar kitapseverlerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4'üncüsünü düzenlediği kitap fuarı sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar, 334 bin 227 ziyaretçiyi ağırladı. Prof. Dr. Önder Göçgün'ün onur konuğu olduğu fuarda vatandaşlar imza günleri ve söyleşilerle Türkiye'nin en ünlü yazarları ile bir araya gelme imkanı buldu. 250 yayınevi ile 350 yazarın katıldığı etkinlikte, İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Prof. Dr. Tarık Baykara, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Hatice Kübra Tongar, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu, Sinan Yağmur gibi çok sayıda yazar okurlarıyla buluştu. Denizlililerin yanı sıra fuara şehir dışından da yoğun ilgi gösterilirken ünlü yazarların imza stantlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan fuarın son gününde de kitapseverlerle bir araya geldi. Özellikle çocukların ve gençlerin kitaba ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Zolan, Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel projelerimizle de geleceğimize yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz okusunlar, bu dönemde yoğun bir şekilde kullanılan dijital hayattan bir nebze de olsa uzaklaşsınlar, gerçek hayatla, bizi biz yapan değerlerimizle de buluşsunlar istiyoruz. Çok şükür bu fuarla buna büyük katkıda bulunduk. İnşallah seneye fuarımızın 5'incisi ile buluşuruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ

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Haber: DENİZLİ'DE KİTAP FUARI'NI 10 GÜNDE 334 BİN 227 KİŞİ GEZDİ - Haberler
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