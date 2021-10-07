Büyükşehir, Kentin Refüjlerini Renklendiriyor

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent yaratma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'i daha da güzelleştirmek için kent genelinde toprak, bitki bakım ve çiçek ekim çalışmaları gerçekleştiren ekipler, Tarsus ilçesinde Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde 5 bin adet zakkum fidanının dikim çalışmasına devam ediyor.

Zakkum çiçekleri refüjleri süsleyecek

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, Tarsus'ta Atatürk Mahallesi Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde yeşillendirme çalışması yapılıyor. Büyükşehir ekipleri, yaklaşık 5 bin zakkum fidanını refüjlere dikiyor.

Susuzluğa ve egzoz gazına dayanıklılığının yanı sıra bölge iklimi açısından da uygun olan zakkum fidanları, boyunun çok fazla uzamaması nedeniyle görüş açısını da engellemiyor.

Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı'nın eksikleri gideriliyor

Yeni yerleşim bölgesi olmasından dolayı oldukça sık kullanılan Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı'nın tüm eksikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir ortadan kaldırılıyor. Ekipler, geçtiğimiz aylarda Çamlıyayla yolu bağlantı noktasında ve Gazipaşa Bulvarı bağlantı noktasında düzenleme ve asfaltlama çalışması yerine getirmişti. Kaldırım düzenleme çalışmalarının da yapıldığı Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı'nda ekipler refüjlere, su tasarrufu sağlayan uydu bağlantılı sulama sistemi hattı da monte etmişti.

Yayın Tarihi: 7. 10. 2021 08: 44: 06

Habermetre - Son Dakika Haberleri