Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor - Haberler
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Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, meydana gelen deformelere yapılan asfaltlama çalışmaları ile müdahale ediyor.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, meydana gelen deformelere yapılan asfaltlama çalışmaları ile müdahale ediyor. Kocaeli genelinde yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ağır tonajlı araç geçişleri veya iklimsel sebeplerle oluşan deformasyonları asfaltlama çalışmalarıyla gideriyor.

YOLLARDAKİ DEFORMASYONLAR GİDERİLİYOR

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, ekipler tarafından yapılan saha incelemelerinde yollarda oluşmuş çukur, bozulma gibi deformasyonlar yapılan asfaltlama çalışması ile düzeltiliyor. Kandıra Cebeci, Yuvacık Çataldere Caddesi, İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde ve kentin birçok farklı noktasında ekipler tarafından asfaltlama yapıldı.

BOZULAN KISIMLAR KAZINIYOR

Yollardaki bozulan kısımları trimer makinesi ile kazıyan ekipler, kazınan kısma yama asfalt serimi yaparak yollardaki bozuk bölümleri onarıyor. Fen İşleri ekipleri tarafından kullanılan asfalt, Büyükşehir Belediyesinin asfalt şantiyesinde üretiliyor.

ASFALTI BÜYÜKŞEHİR ÜRETİYOR

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde 2021 yılı ekim ayına kadar 140 bin ton asfalt üretildi. Kocaeli genelinde yolların bakım, onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen asfalt kullanılıyor.

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