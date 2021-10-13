Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor

Kocaeli genelinde yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Fen İşleri ekipleri, yollarda meydana gelen deformeleri gideriyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, meydana gelen deformelere yapılan asfaltlama çalışmaları ile müdahale ediyor. Kocaeli genelinde yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ağır tonajlı araç geçişleri veya iklimsel sebeplerle oluşan deformasyonları asfaltlama çalışmalarıyla gideriyor.

YOLLARDAKİ DEFORMASYONLAR GİDERİLİYOR

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, ekipler tarafından yapılan saha incelemelerinde yollarda oluşmuş çukur, bozulma gibi deformasyonlar yapılan asfaltlama çalışması ile düzeltiliyor. Kandıra Cebeci, Yuvacık Çataldere Caddesi, İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde ve kentin birçok farklı noktasında ekipler tarafından asfaltlama yapıldı.

BOZULAN KISIMLAR KAZINIYOR

Yollardaki bozulan kısımları trimer makinesi ile kazıyan ekipler, kazınan kısma yama asfalt serimi yaparak yollardaki bozuk bölümleri onarıyor. Fen İşleri ekipleri tarafından kullanılan asfalt, Büyükşehir Belediyesinin asfalt şantiyesinde üretiliyor.

ASFALTI BÜYÜKŞEHİR ÜRETİYOR

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde 2021 yılı ekim ayına kadar 140 bin ton asfalt üretildi. Kocaeli genelinde yolların bakım, onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen asfalt kullanılıyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Serdar Aziz Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Vladimir Putin Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir, kent genelinde yollarda bakım ve onarım yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:33:32. #1.11#