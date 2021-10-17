Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Engelsiz Kariyer Programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Engelsiz Kariyer Programı

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Engelsiz Kariyer Programı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan ve kısa zamanda iş gücü piyasasının tüm taraflarına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi, farklı kesimlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan ve kısa zamanda iş gücü piyasasının tüm taraflarına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi, farklı kesimlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Kariyer Merkezi, Mersin Üniversitesi Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi 25 engelli öğrenciye "Engelsiz Kariyer" konulu seminer programı kapsamında iş arama becerileri eğitimi gerçekleştirdi.

Kariyerde engel tanımadılar

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Mersin Üniversitesi iş birliğinde Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi engelli öğrencilere ve refakatçilerine yönelik Tarsus Gençlik Kampı'na gezi düzenlendi. Büyükşehir'in Kariyer Merkezi de gezi sonunda özel gereksinimli öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla bir sunum programı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin soruları yanıtlandı Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, dijital dönüşüm sürecinin hız kazanması ile çalışma hayatının da önemli bir dönüşüm geçirdiğini, bu süreçte mesleklerin tanımının ve işlerin yapılış şekillerinin değiştiğini belirtti. Özada, kariyer planlaması yapılmadan önce mutlaka dijitalleşme sürecinin yeni argümanları olan çevik organizasyonlar, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, iş süreçlerinin dijitalleşmesi, endüstri 4. 0 gibi kavramların ne anlama geldiğinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özada, özel gereksinimli vatandaşların iş hayatındaki yeriyle ilgili yerel yönetimlerin çalışmalar yaptığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin de özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, konfor alanlarını genişletmek, bakım ve ihtiyaçlarına destek olmak, iş hayatına girişleri konusunda rehberlik hizmeti sunmak başta olmak üzere birçok hizmeti sürdürdüğünün altını çizdi. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden programın sonunda hatırla fotoğrafı çektirildi.

Yayın Tarihi: 17. 10. 2021 08: 37: 29

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ali Babacan Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kubilay Aka Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Cengiz Muslera Cristiano Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Engelsiz Kariyer Programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 10:00:10. #1.17#