Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Engelsiz Kariyer Programı

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan ve kısa zamanda iş gücü piyasasının tüm taraflarına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi, farklı kesimlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Kariyer Merkezi, Mersin Üniversitesi Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi 25 engelli öğrenciye "Engelsiz Kariyer" konulu seminer programı kapsamında iş arama becerileri eğitimi gerçekleştirdi.

Kariyerde engel tanımadılar

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Mersin Üniversitesi iş birliğinde Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi engelli öğrencilere ve refakatçilerine yönelik Tarsus Gençlik Kampı'na gezi düzenlendi. Büyükşehir'in Kariyer Merkezi de gezi sonunda özel gereksinimli öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla bir sunum programı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin soruları yanıtlandı Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, dijital dönüşüm sürecinin hız kazanması ile çalışma hayatının da önemli bir dönüşüm geçirdiğini, bu süreçte mesleklerin tanımının ve işlerin yapılış şekillerinin değiştiğini belirtti. Özada, kariyer planlaması yapılmadan önce mutlaka dijitalleşme sürecinin yeni argümanları olan çevik organizasyonlar, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, iş süreçlerinin dijitalleşmesi, endüstri 4. 0 gibi kavramların ne anlama geldiğinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özada, özel gereksinimli vatandaşların iş hayatındaki yeriyle ilgili yerel yönetimlerin çalışmalar yaptığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin de özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, konfor alanlarını genişletmek, bakım ve ihtiyaçlarına destek olmak, iş hayatına girişleri konusunda rehberlik hizmeti sunmak başta olmak üzere birçok hizmeti sürdürdüğünün altını çizdi. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden programın sonunda hatırla fotoğrafı çektirildi.

Yayın Tarihi: 17. 10. 2021 08: 37: 29

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