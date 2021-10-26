Tarsus'taki tuvaletlere 2 ay içerisinde üçüncü saldırı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince vatandaşların kullanımına sunulan tuvaletlere saldırıların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Berdan Baraj bölgesindeki Devlet Parkı mesire alanında inşa edilen tuvalet, geçen ay kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmişti. Aynı şekilde Tarsus Kültür Park'ta bulunan tuvalete de zarar verilmişti. Devlet Parkı mesire alanındaki tuvalete bir kez daha benzer bir saldırı yapıldı. Vatandaşların ortak kullanımına sunulan erkek, kadın ve engelli bireyler için ayrı ayrı hizmet veren tuvaletin farklı bölümlerinde bulunan lavabolar, aynalar ve fayanslar saldırganlar tarafından kırıldı.

Erkek tuvaletinin kapısını yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırıda yine lavabo kenarlarında bulunan sıvı sabun kapları ve peçetelikleri yerinden sökerek, farklı eklentileri tahrip etti. - MERSİN