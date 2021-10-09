Büyükşehir'in Tarsus Atatürk Caddesi Üzerindeki Yaya Üst Geçidi Çalışması Sürüyor - Haberler
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Büyükşehir'in Tarsus Atatürk Caddesi Üzerindeki Yaya Üst Geçidi Çalışması Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'in Tarsus Atatürk Caddesi Üzerindeki Yaya Üst Geçidi Çalışması Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliğini önceleyerek sürdürdüğü çalışmaları ile kent estetiğine değer katacak projeleri devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliğini önceleyerek sürdürdüğü çalışmaları ile kent estetiğine değer katacak projeleri devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, kısa süre önce Tarsus'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve altından demiryolu hatlarının geçtiği Sunay Atilla Üst Geçiti'nin yanına yeni bir yaya üst geçit projesi başlatmıştı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla projede sona yaklaşıldı.

Öncelik yaya güvenliği

Uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan eski yaya geçit platformu tamamen söküldü. Büyükşehir ekipleri, Sunay Atilla Üst Geçiti yanında başlatılan yaya üst geçidi projesinde taban ve ana taşıyıcı çalışmalarını büyük oranda tamamlayarak, montaj işlemlerine geçti. Son teknolojik malzemelerin kullanıldığı, bittiğinde kent estetiğine değer katacak proje kapsamında, geçit üzerinde güvenlik kameraları ve led aydınlatmaları da yer alacak.

Proje tamamlandığında, demiryolu ağı nedeniyle zorunlu geçiş yapılan bölgede vatandaşlara karşıdan karşıya geçmede büyük kolaylık sağlanmış olacak.

Yayın Tarihi: 9. 10. 2021 08: 59: 56

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Haber: Büyükşehir'in Tarsus Atatürk Caddesi Üzerindeki Yaya Üst Geçidi Çalışması Sürüyor - Haberler
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