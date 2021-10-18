BÜYÜKŞEHİR'İN TARLALARINDAGELECEK YILIN MAHSÜLLERİ EKİLMEYE BAŞLADI - Haberler
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BÜYÜKŞEHİR'İN TARLALARINDAGELECEK YILIN MAHSÜLLERİ EKİLMEYE BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR'İN TARLALARINDAGELECEK YILIN MAHSÜLLERİ EKİLMEYE BAŞLADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiler için başlattığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde gelecek yılın mahsulleri ekilmeye başlandı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiler için başlattığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde gelecek yılın mahsulleri ekilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi arazilerine 2020 ile 2021 yılında ekilen mahsullerin çiftçilere tohumluk ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği proje kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, ilk olarak Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 70 bin metrekarelik tarlaya yonca ektiler. Ekim ayının gelmesi ile birlikte ekilecek ürünlerin hazırlığını tamamlayan ekipler, diğer ilçelerde bulunan tarlalarda da en kısa zamanda çalışmaların başlayacağını belirttiler.

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