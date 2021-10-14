Büyükşehir'in

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Kaleönü otopark alanında başlatılan 'park et-vale uygulaması' hizmetine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Gerek zamandan tasarruf etmek isteyen, gerekse otopark arama telaşından kurtulmak isteyen vatandaşlar arabalarını Büyükşehir Belediyesi görevlilerine bırakarak, otopark sorunu yaşamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için projelerini bir bir hayata geçirirken, hizmet memnuniyetini ön planda tutuyor. Şehrin en işlek caddelerinde aracını park eden vatandaşlar vale hizmetinden ve bu alanda hayatın kolaylaştırılmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan 'park et-vale uygulaması' ile aracını park etmek isteyen vatandaşların boş yer aramak için dolaşmasının önüne geçiliyor.

Araç sürücüleri, bu uygulama ile otopark arama telaşına girmediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ulaşım A.Ş. ekibine böyle bir hizmeti şehre kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Artık otopark arama derdine düşmeden güvenli bir şekilde aracımızı valeye teslim edip, yine sorunsuz bir şekilde istediğimiz saatte geri alabiliyoruz" diye memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi otopark görevlileri tarafından park edilecek araç, korona virüs pandemi süreci kapsamında koltuk poşeti, eldiven, maske ile kontrol edilerek sürücüden Kaleönü Vale Noktası'ndan teslim alınırken, hassasiyetle Bedesten Katlı Otoparkı'na park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile sisteme kayıt gerçekleştirilerek, verilen telefon numarasına link ve şifre gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen linke tıklayıp, aracı ne zaman almak istediğine dair not bırakılabiliyor. Vale hizmeti 10: 00 ile 19: 30 arasında kullanılabiliyor. Aracın 19: 30'dan sonra otoparkta kalmaya devam etmesi halinde, aynı gün 21: 00'a kadar ya da ertesi gün 07: 00 - 21: 00 mesai saatlerinde Bedesten Otoparkı'ndan, cep telefonuna gelen şifrenin otopark görevlisine gösterilmesi ile araç teslim alınabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulundurmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Ayrıca vale uygulaması, araçların fazladan yakıt yakması ve israfın önlenmesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne geçilmesi açısından çevreci bir uygulama olarak hizmet veriyor. - KAYSERİ