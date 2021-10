Büyükşehir'in Kır Çiçekleri Kros Yarışması'nda Önemli Dereceler Elde Etti

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri ve farklı branşlarda eğitim alan sporcuları, Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mersin Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği yarışlarına katıldı. Çeşitli kategorilerde yarışan ve dereceye girmek için mücadele eden Büyükşehir sporcuları, yarışma sonunda önemli dereceler elde etti.

Büyükşehir, yarışmaya 30 sporcu ile katılım sağladı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi programında da yer alan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmada, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek gibi çeşitli kategoriler yer aldı. 150 sporcunun yer aldığı yarışmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 sporcu ile katıldı.

Kır Çiçekleri önemli dereceler aldı

Büyükşehir'in Kır Çiçekleri Projesi'nde eğitim alan Havin Yılmaz Yıldız, Kızlar 2000 Metre'de birinci olurken, Medine Gökçül ise Küçük Kızlar 1500 Metre'de ikinci sırada yer aldı.

Erkek sporcu kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sinan Şeker, Yıldız Erkekler 4000 Metre'de birinci, Mehmet Karaahmet ikinci olurken, Kamil Yalçın ise Küçük Erkekler 2000 Metre'de birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları antrenörleri tarafından verildi.

Kır Çiçekleri'nden 29 Ekim kutlamaları Kır Çiçekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kocavilayet Ortaokulu'nda düzenledikleri ritim ve dans gösterisi ile kutladı. Vurmalı çalgı aletleri ile hazırladıkları müzik gösterisinin yanı sıra sahne ve dans gösterileri de sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

Kır Çiçekleri Projesi Ritim Atölyesi'nde görevli eğitmenler Murat Salih, Gökhan Erkeç, Dinçer Temel ve Emre Toprak'ın koordinesinde çeşitli ritim ve çalgı aletleri kullanarak gösteri sergileyen Kır Çiçekleri, renkli görüntüler oluşturdu. Kır Çiçekleri Dans Grubu da sergiledikleri Ego Dansı ve We Will Rock You şarkısı eşliğinde gerçekleştirdikleri dans gösterisi ile izleyicilerin beğenisini topladı.

Yayın Tarihi: 31. 10. 2021 08: 55: 00

