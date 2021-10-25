Büyükşehir'in Judocuları Denizli'de Fırtına Gibi Esti

DENİZLİ (Habermetre) - 3 misafir ülke olmak üzere 11 il ve 18 takımdan 168 sporcunun mücadele ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları rakiplerine minderi adeta dar etti. Turnuvada, 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanan yeşil-beyazlı judocular takım halinde 1. 'lik kupasını almayı başardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, 5. Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı da katıldı. 3 misafir ülke olmak üzere 11 il ve 18 takımdan 168 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, yeşil-beyazlı judocular fırtına gibi esti. Rakiplerine minderi adeta dar eden yeşil-beyazlı judocular, 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak Manisa'ya döndü. Takım halinde de 1. olmayı başaran sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Katıldığı turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran, sporcularımız önemli bir başarıya daha imza attı. Denizli'de düzenlenen bu önemli spor organizasyonunda fırtına gibi esen sporcularımız takım halinde 1. olmayı başardı. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum.

Dereceye giren sporcularımız

1. Zilan Erten? ' ' ? 40 kg ' ' 1. si

2. Gülşen Tanrıkulu ' ' ? 44 kg? ' 1. si

3. Dilara Tokgöz' ' ' 63 kg? 1. si

4. Belinay Beyza Gökkaya? ' 70 kg' ? 1. si

5. Öznur Efe? ' ' ? +70 kg? 2. si

6. Ümit Çırpan? ' ' 50 kg? 3. sü

7. Ecrin Güneş? ' ' 52 kg? 3. sü

8. İsmail Durbak? ' ' 73 kg 3. sü

9. Zübeyir Talha Polat? ? +90 kg 3. sü

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