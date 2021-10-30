Büyükşehir'in Gençlik Kampı'nda Ev İşçisi Kadınlar Ağırlandı

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı, düzenlediği sosyal aktivitelerle vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu kez de ev temizliğine giden ve yaşlı bakımı gibi işleri üstlenen ev işçisi kadınları misafir etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadınlarla görüntülü görüşerek, "Yaptığımız bütün çalışmalar sizlerin mutluluğu ve refahı için. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Kahvaltı yapıp, Gençlik Kampı'nı gezdiler

Yıllardır Tarsus'ta ev işçisi olarak çalışan kadınlar, ilk kez bir etkinlikte toplanmanın mutluluğunu yaşadı. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de sosyalleşen kadınlar, kahvaltı ikramının ardından araçlara binip Gençlik Kampı'nda gezdi. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan kadınlar, müzik dinleyip halay çekti. Kadınlara program sonunda özel olarak hazırlanan sukulentler dağıtıldı.

"Yaptığımız bütün çalışmalar sizlerin refahı ve mutluluğu için"

Başkan Seçer de kampta misafir edilen kadınlarla görüntülü konuşma yaparak, "Yaptığımız bütün çalışmalar sizlerin mutluluğu için, refahı için. Siz huzurlu olun, mutlu olun, bize hayır dualarınızı eksik etmeyin, bizim için yeterlidir. Hepinize teşekkür ediyorum, hep böyle mutlu olunuz, huzurlu olunuz. İnşallah bu memleketi hep beraber daha güzel yerlere getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Ailelerinize, eşlerinize selamlarımı iletin" dedi.

"Böyle bir etkinlik daha önce hiç olmamıştı"

Gülay Tunç, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "9 yıldır ev işine gidiyorum, çalışıyorum. 4 çocuğum var. Belediyemiz bizleri buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Çok beğendik, her şey çok güzeldi, güzel ağırlandık. Böyle bir etkinlik daha önce hiçbir belediye tarafından olmamıştı. İlk defa oluyor böyle bir şey, böyle bir geziye de ilk defa misafir edildik" dedi.

Ev işçiliği yaparak aile ekonomisine katkı sunduğunu söyleyen Kerime İgsek, "İlk defa geldiğim için çok memnun oldum. Bu etkinliği sağladığınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Av. Ünzile Kuru, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu da katıldı.

Yayın Tarihi: 30. 10. 2021 09: 00: 00

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