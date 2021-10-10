Büyükşehir GSK Takımları Kente Galibiyetle Dönüyor

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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) takımları, mücadele ettikleri liglerde aldıkları galibiyetlerle Mersin'e üst üste gurur yaşatıyor. Kadın Hentbol Takımı ve Kadın Basketbol Takımı, kendi liglerinde oynadıkları ilk maçlardan galibiyet sevinci ile dönüyor.

İlk maç, ilk galibiyet

Kadın Hentbol Takımı, namağlup şampiyonluk ile yükseldiği 1. Lig'e hızlı başladı. Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda Artvin 07 Mart Spor Kulübü ile yapan GSK Kadın Hentbol Takımı, sahadan galibiyetle ayrıldı.

2020-2021 sezonu 2. Lig B grubunda başarı dolu bir sezon geçirerek çıktığı tüm maçlardan galip ayrılan Mersin temsilcisi, 1. Lig'de ilk maçında kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Deplasmanda oynadığı maçta rakibi Artvin 07 Mart Spor Kulübü'nü 42-19'luk skorla yenen GSK Kadın Hentbol Ekibi, Mersin'e galibiyet mutluluğu ile dönüyor.

Kadın Basketbol Ekibi, deplasmanda farklı galibiyetle maçı aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Kadın Basketbol Takımı da başlayan yeni ligdeki ilk karşılaşmasında gülen taraf oldu.

Federasyon kupası şampiyonluğu sonrası deplasmanda karşılaştığı Bodrum Karya Spor Kulübü'nü 79-58'lik skorla yenen ekip, elde ettiği farklı galibiyetle ligde ilk sırada yerini aldı.

Yayın Tarihi: 10. 10. 2021 09: 21: 41

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