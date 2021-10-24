Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Ekibi Fenerbahçe Gelişim'i 61-51 Yendi

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kadın Basketbol Ekibi, son olarak deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim'i de yenerek, hanesine yeni bir galibiyet daha yazdırdı.

Maçın ilk anlarından itibaren üstünlüğünü koruyan GSK Kadın Basketbol ekibi, 34-24 önde kapattığı ilk yarının ardından ikinci yarıda da ağırlığını korudu ve karşılaşmayı 61-51 almasını bildi.

Yayın Tarihi: 24. 10. 2021 09: 00: 00

Habermetre - Son Dakika Haberleri