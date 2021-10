ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı

Başkan Böcek " Antalya'yı gençlerimizle birlikte ortak akılla yöneteceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katılımıyla gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Böcek, "Antalya'yı gençlerimizle birlikte ortak akılla yöneteceğiz" dedi.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulan Antalya Büyükşehir Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. Gençlik Meclisi'nde başkanlık, başkan vekilliği genel sekreter ve yönetim kurullarının seçimleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Gençlik Meclisi'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Gençlere seslenen Başkan Muhittin Böcek, "Böylesi önemli, anlamlı bir günde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin toplanması çok anlamlıdır. Biliyorsunuz özellikle 28 Ekim, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" dediği gündür. Ben şimdiden Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" dedi.

ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

"Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız" diyerek göreve geldiklerini ifade eden Başkan Böcek, "Kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza başladık. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı söylemiştim. Ortak akılla Antalya'mızı yönetiyoruz. Antalya'yı gençlerimizle birlikte ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Gençlik Meclisi'nde her görüş ve düşünceden gençlerimiz var. Genç kardeşlerimize güveniyorum. Antalya Gençlik Meclisi ile Türkiye'ye örnek bir şehir olacak" diye konuştu.

ANTALYAMIZIN YÖNETİMİNE KATKI KOYUN

Gençlerden Antalya ile ilgili düşünce ve önerilerini Gençlik Meclisi'nde özgürce konuşmalarını isteyen Başkan Muhittin Böcek, "Amaç ortak akılla Antalya'mızı kentimizi yönetmektir. Antalya'mızın yönetimine katkı koymanızı bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Atatürk gençlere "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" diye seslenmiştir. Atatürk'ün devrimleri yolunda hep birlikte yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SEÇİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim ve divan üyeleri belirlendi. Seçim sonucu Gençlik Meclisi'nin Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar oldu. 1. Başkan Vekili Elif Cecanpınar, 2. Başkan Vekili Ayşegül Sena Şengezer, 1. Divan Katibi Furkan Sargın seçildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Toplantıda, Eğitim Çalışma Grubu, Sağlık ve Spor Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Proje Çalışma Grubu, Çevre Enerji İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Kırsal Çalışma Grubu, Uluslararası İlişikler Çalışma Grubu, Hukuk ve İnsan Hakları Çalıma Grubu, Şiddet ve İstismarla Mücadele Çalışma Grubu, Üniversite Çalışma Grubu, Tanıtım ve Organizasyon Çalışma Grubu ve Bilişim ve Teknoloji Çalışma Grubu oluşturuldu.

ÇALIŞMALARIMIZ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Antalya Gençliği için çalışacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Ozan Şükrü Kayapınar, "Gençlik Merkezi'ni aktif hale getirerek, gençlerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve şehir yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda bize inanan, değer veren, her zaman örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Her siyasi görüşten her meslek grubundan her ideolojiden gençlerden oluşturduğumuz meclisimizin çalışmaları ve kararlarının tüm Türkiye'ye örnek olacağına eminim. Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız şiarıyla meclisimizi yapacağız" diye konuştu.

