Büyükşehir Emekli Evi Üyelerinin 29 Ekim Coşkusu

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenlediği farklı etkinliklerle her yaştan vatandaşa yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Mersin Yenişehir ve Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen ortak programda bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Mersin'den otobüslerle alınan Yenişehir Emekli Evi üyeleri, Tarsus'a götürüldü. Kentin tarihi alanlarını da gezen Yenişehir Emekli Evi üyeleri, Tarsus Emekli Evi üyelerinin de katılım gösterdiği programda dolu dolu bir gün geçirdi. Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Emekli Evi önünde doğal ortamda gerçekleşen etkinlikte önce tüm misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evi üyelerine yönelik etkinliklerinin süreceğini ifade ederek, "Hepinizle burada olmak çok güzel. Sizlere Vahap Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Büyükşehir Belediyemizin diğer dairelerinin etkinlikleri de devam edecek. Hepinizi o etkinliklere de bekliyoruz" dedi.

Programda Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere seslendirdiği birçok eserle Emekli Evi üyelerine keyifli dakikalar yaşattı. Emekli Evi üyeleri 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla söyledi. Ardından Emekli Evi üyesi olan İmam Özel, Mecit Gür ve Mehmet Göknur şiirler okudu.

Yayın Tarihi: 29. 10. 2021 09: 00: 00

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