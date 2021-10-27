Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz
Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz olacakAntalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım...
Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 29 Ekim Cuma günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.
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