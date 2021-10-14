Büyükşehir Dünya Görme Engelliler Günü İçin Goalball Farkındalık Maçı Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Dünya Görme Engelliler Günü' için farkındalık oluşturmak ve sporda engelin olmadığını göstermek adına 'GoalBall Maçı' düzenledi.

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan GoalBall müsabakasıyla Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin gündelik yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Toroslar Yalınayak Spor Salonu'nda 3'er kişilik iki takımın farkındalık oluşturmak için mücadele ettiği karşılaşmada, Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personel göz bandı takarak, görme engelli sporcularla maç yaptı. Görme engelli takımın 11-7'lik skorla kazandığı maçta gözleri kapalı bir şekilde hareket etmekte zorlanan Büyükşehir personeli, görme engeliyle yaşama katılmanın zorluklarını anlamış oldu.

"Amacımız farkındalık oluşturmaktı"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, engelli bireylerin her alanda var olabileceklerini ifade ederek, "Normal gelişim gösteren insanların görme engellileri anlayabilmeleri için onların yapmış olduğu sporu biz de icra ettik. GoalBall; görme engelli sporcularımızın icra ettiği bir takım sporu. Görme engellilerin aslında başarabildiği sporlara, sosyal, kültürel etkinliklere bir farkındalık oluşturmak için güzel bir maç oldu. Maçımız 11-7 bitti. Görme engelli sporcularımız kazandı. Amacımız zaten kazanmak değildi, farkındalık oluşturmaktı" dedi.

"Onlarla beraber bugün bu farkındalığı yaşamak çok mutluluk verici"

Kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Hasan Mutlu, "Bu etkinlik bizim için çok değişik ve güzel bir deneyim oldu. Onların hislerini anlamak, onlarla birlikte oynamak müthiş bir deneyim. Bir özel eğitim öğretmeni olarak da bu sporu deneyimlemek benim için çok güzel bir olay. Çok eğlendik, takım arkadaşlarımız da çok eğlendi. Onlarla beraber bugün bu farkındalığı yaşamak çok mutluluk verici" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bu konuda gün geçtikçe daha çok bilinçleniyorlar" Görme engelli takımında oynayan Uğur Karakaş, günün anlamını anlatan bir maç olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Uzun zamandır Mersin Görme Engelliler Derneği'nde spor yapıyorum. Aslında GoalBall oynamayı bırakmıştım. Benim için de güzel bir anı oldu. Rakibimiz oyunu hiç bilmediği halde çok güzel oynadılar. Bizde de tecrübeli arkadaşlarımız vardı. Eğlenceli, güzel bir ortam oldu. Dünya Görme Engelliler Günü'nde, günün anlamını anlatan bir gün olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız gün geçtikçe daha çok bilinçleniyorlar bu konuda. Engelliye bakış açısı daha da bir farklı oluyor. Biz de bunu hissediyoruz. "

Yayın Tarihi: 14. 10. 2021 08: 24: 16

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