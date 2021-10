Büyükşehir'den üreticiye rekor destek

BALIKESİR (Habermetre) - Tarımı ve hayvancılığı önceleyerek hizmetlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda hayvancılıkla uğraşan üreticilere, süt otu dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi destekleriyle geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılarak bu zamana kadar verilen destekte de rekor sayıya ulaşılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyor. Çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla İvrindi'de, çiftçilere süt otu (reygrass) dağıtımı gerçekleştirildi. 2020 yılında; Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü iş birliğinde çiftçilere verilen desteklerle Balıkesir'de yaklaşık 35 bin dekar alanda yetiştirilen reygrass, 2021 yılında yaklaşık 70 bin dekara kadar çıkarılıyor. Böylelikle, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yem bitkisi tohumu dağıtımında bu yıl, Balıkesir rekoru kırılıyor. İlki İvrindi'de gerçekleştirilen süt otu dağıtımı, geçim kaynağı hayvancılık olan diğer ilçelerde de devam edecek. Böylece, 2021 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği kapsamında; bin 593 üreticiye yaklaşık 15 bin dekar alanda ekimi yapılması için toplam 73 bin kilogram süt otu tohumu dağıtılacak.

"GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yem bitkisi tohumu dağıtımında Balıkesir rekoru kırdıklarını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan "İlkbahar döneminde yaklaşık bir milyon lira bütçe ayırarak yonca ve mısır tohumu dağıtmıştık. Şimdi, 20 ilçemizden talep topladık ve talep eden herkese reygrass tohumu dağıtıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı yem. O yüzden bu destek çok önemli. Biz, bu vesileyle bu toprakları yem bitkisi tohumlarıyla daha çok buluşturacağız. Geri dönüşlerin hayvancılık adına çok değerli olacağını düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bu konuda verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. " açıklamasında bulundu.

"KÖYLÜLERİMİZİN YÜZDE 80'İ HAYVANCILIK YAPIYOR"

İvrindi İlçesi'nin hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "İlçemizde; 20 bin küçükbaş hayvan ve 50 bine yakın da büyükbaş hayvan mevcut. Köylülerimizin, yüzde 80'i geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Bu anlamda bu destekler bizim için oldukça önemli. Daha öncede Büyükşehir Belediyemiz çiftçilerimize arı yemi dağıtmıştı şimdi de süt otu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a destekleri için teşekkür ediyoruz. " dedi.

DESTEKLERLE MALİYETLER AZALIYOR

Balıkesir'de yüzde 65 nüfusun, tarım ve tarıma dayalı ürünlerden kaynaklı geçimini sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üreticilerin mutlu olması için maliyetlerini azaltmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte çiftçilerin maliyetlerini azaltarak kazancını artıracaklarını belirten Başkan Yılmaz "Çiftçilerimiz, yemini başka yerden değil de kendi tarlasından aldığı zaman daha ekonomik oluyor ve ürettiği ürünün maliyeti azalıyor. Amacımız, maliyetlerinizi azaltarak ürettiğiniz kaliteli ürünü yüksek fiyatlardan satmanızı sağlamak ve talep edilen bir ürün haline dönüştürmek. Bu konuda Balıkesir'in kabuğunu kırıyoruz. " açıklamasında bulundu.

"BALIKESİR KABUĞUNU KIRIYOR"

Balıkesir'i Türkiye ve dünyaya tanıtmak için adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz "Ürettiklerimizle, peynirimizle, zeytinyağımızla, çiftçimizin kalitesiyle, zamana uyum sağlamamızla, kaliteli hemşehriciliğimizle kabuğumuzu kıracağız. Her yerde Balıkesir'imizi; anlatarak, tanıtarak şehrimizi ve ürünlerini marka değer haline getiriyoruz. Şehrin ekonomisini güçlendirmenin yollarından biri de ürünlerimizin tanıtılması. Bunu da layıkıyla yapıyoruz. Balıkesir'in kaderini sizlerle birlikte değiştireceğiz, her ürünümüzün katma değeri yükselecek. Bu dağıtığımız tohumlar inşallah yeşerir, hayvanlarımıza bereket olarak döner. Onlar et tutar, satarken de bereketi cebinize girer. " dedi.

"HERKES BALIKESİR'İ KONUŞUYOR"

Yem bitkisi tohumlarının çiftçilere verilmiş olmasının maliyetleri ciddi oranda azaltacağını dile getiren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "Bu çok önemli bir çalışma. Katkısı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile Tarım İl Müdürümüz Erkan Alkan'a çok teşekkür ediyorum. Balıkesir parlatılmamış bir pırlanta idi. Artık parlamaya başladı. Herkes Balıkesir'i konuşmaya başladı. Bu da elbette Balıkesir için çalışan, gönlünü veren ekipler ve siz çiftçilerimiz sayesinde oluyor. İyi niyetli bir şekilde çaba harcayarak mücadele edeceğiz, şehrimize ve ülkemize katkı sunacağız. Tüm çiftçilerimize bereket diliyorum. " dedi.

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katıldı.

