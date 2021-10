Büyükşehir'den Türkiye'nin ilk cam giysi defilesi

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6. 'sını düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan cam kıyafetlerden oluşan defile büyük ilgi topladı. Birbirinden özgün tasarımların sahne aldığı defilede 32 cam sanatçısı eserlerini ilk kez podyumda sergiledi. 17. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali tüm hızıyla devam ediyor. Bienal kapsamında Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi "GlassFashion Show" ilk kez Türk cam sanatçılarınca 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde görücüye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen defileye Denizli Büyükşehir belediye başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Birbirinden yetenekli 32 Türk cam sanatçısı, eserlerini ilk kez bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergiledi. Birbirinden özgün ve renkli tasarımların sergilendiği geceye katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Ortak nokta cam sanatı Davetlilerin büyük bir ilgi gösterdiği gecede konuşan Karma Tasarım Atölyesi'nden Ömür Duruerk, tüm cam sanatçıları adına kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Duruerk, "Cama aşığız hepimiz, ortak noktamız bu. 32 kalp o kadar heyecanlı attı ki 2 ay boyunca bu defileye hazırlanırken çok güzeldi, zor bir organizasyondu ama birlikte başardık" dedi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik ise, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Denizli'nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Sanatkarlarımız ve eserleri bizleri çok etkiledi. Eserlerin hepsinin içinde bir hikaye vardı, o hikayeler de bizi çok etkiledi. Tekrarını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Çok güzel bir defile oldu" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cam Bienali kapsamında her biri birbirinden güzel eserleri ortaya koyan sanatçıları tebrik etti. Başkan Osman Zolan, "Cama renk, şekil, ruh vermişler, anlam katmışlar, gerçekten çok güzel bir defile oldu. Merakla beklemiştik, beklentimin üzerinde çok güzel bir performans oldu. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sizleri görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. "Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz" Denizli'nin her yönüyle sanat ve kültürle iç içe olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Zolan, "Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz. O ayrı bir yetenek, güzelliktir. Ruhunda, duruşunda ve tabii ki gayret emeğiyle sanatçı olunur. Biz sanatçılarımıza en üst seviyede değer vererek siz değerli hemşehrilerimizle o güzelliği, kültür ve sanatımızı yaşatarak yolumuza devam edeceğiz. Bu güzel kongre kültür merkezimizde böyle bir güzel etkinliğimizi yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu geceyi kaçıranlar için tekrarı yine aynı salonda 17 Ekim Pazar günü 20. 30'da gerçekleştirilecek. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz " diye konuştu. . Benzer Başlıklar

Başkan Zolan'dan Mevlid Kandili Mesajı

Büyükşehir Kitap Fuarı'nda finale doğru

Filenin Prensesleri Başkan Zolan'ı ziyaret etti

Türkiye'nin ilk cam festivali tüm renkleriyle devam ediyor

Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı

Büyükşehir Kitap Fuarı 6 günde 180. 520 kişiyi ağırladı

Habermetre - Son Dakika Haberleri