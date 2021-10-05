Büyükşehir'den Tarsus'ta Ticaretin Merkezinde Asfalt Çalışması

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki birçok noktada kaliteli yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam ederken, bir taraftan da iş dünyası açısından önemli olan bölgelerde yol düzenleme ve asfalt faaliyetleri yürütüyor.

Tarsus kırsalında ve merkezinde asfaltlama çalışması

2021 yılı yaz döneminde kırsalda yer alan birçok grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmasının yanı sıra Tarsus merkezde İstiklal Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kazım Karabekir Bulvarı ve daha birçok noktada sıcak asfalt ve yol yenileme faaliyeti yürüten Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol asfalt birimi ekipleri, bölge ticareti açısından önemli kuruluşlardan biri olan Ticaret Borsası yerleşkesi çevresinde de asfalt çalışması yaptı.

3294. Sokak yenilendi Ekipler, içerisinde buğday pazarının da yer aldığı Tarsus Ticaret Borsası yerleşkesinin üzerinde bulunduğu Şahin Mahallesi 3294. Sokak'ta önce bozuk zemini söktü. Hem D-400 karayoluna hem de eski Ankara yolu kavşağına bağlantısı olan, ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı 15 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki yolun zeminine taş basıldı ve ardından sıkıştırma işlemi uygulandı. Çift taraflı kaldırım döşeme faaliyetinin ardından yol sıcak asfaltla kaplandı.

"Burası Tarsus'un simgesi. Buraya yakışır güzellikte oldu"

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, Tarsus'un ticari olarak önemli noktalarından biri olan sokağın düzenleme yapılmadan önce oldukça bozuk olduğunu ifade ederek, "Burası bizim buğday pazarı, ticari olarak da Tarsus'un can damarı. Çiftçilerimizin de uğrak yeri. Aynı zamanda Tarsus'un Ticaret Borsası. Uygun değildi yollarımız, toz topraktı, kaldırımları yoktu. Bunları biz Vahap Başkanımıza ilettik. Vahap Başkanım ticarete, ticaretin can damarı kurumlara, tarımcılara çok büyük önem veriyor ve yollarının da çok düzgün olmasını istiyor. Hemen yetkili birimleri uyararak kaldırımlarımızı, yollarımızı en güzel şekilde yaptı çevre düzenlemesi ile beraber. Burası Tarsus'un simgesi. Buraya yakışır güzellikte oldu. Tarsus'a olan duyarlılığından ve çalışmalarından dolayı Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 5. 10. 2021 08: 40: 19

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