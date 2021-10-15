Büyükşehir'den Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlığı

MANİSA (Habermetre) - Dünya çapında en büyük çevre sorunlarından birisi olarak görülen iklim değişikliği, gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda kenti iklim değişikliğine ve kuraklığa karşı dirençli ve uyumlu hale getirmek amacıyla 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' (SECAP) kapsamında yapılacak çalışmalar öncesi projenin yürütüleceği Arup Mühendislik Müşavirlik Şirketi yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, proje ilgili personelleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "İklim krizi etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artışı, peş peşe çıkan orman yangınları, kuraklığın tüm bölgelerde önemli seviyelere ulaşması, su kaynaklarındaki su seviyesi düşüklüğü, sel ve heyelan gibi aşırı hava olaylarının artışı önemli boyutlarda hissedilir olmuştur. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak SECAP projesi ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı çalışmaları ile Manisa iklim değişikliğine, kuraklığı karşı dirençli ve uyumlu hale getirmek hedeflenmiştir. İlbank A. Ş. tarafından yüzde 100 hibe destekli olarak ihale edilmiştir. İhaleyi alan yüklenici firma yetkilileri ile bir tanışma ve ön hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir. 18 Ekim 2021 Pazartesi günü BESOT Konferans Salonu'nda Manisa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarının başlangıcı olarak ilgili Daire Başkanlıklarımız, kurum ve kuruluşların katılımı ile paydaş bilgilendirme çalıştayı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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