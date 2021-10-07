Serebral Palsi hastası çocuklar sinema keyfi yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Serebral Palsi hastası çocuklara sinema keyfi yaşattı. Animasyon filmi olan Luca'yı izleyen çocuklar hem eğlendi hem sosyalleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylere yönelik gün ve haftalarda düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Gününde düzenlediği sinema etkinliğiyle özel bireyleri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetler Dairesi, hem hastalığa yönelik farkındalık oluşturdu hem de çocukların eğlenerek sosyalleşmesini sağladı.

Bir AVM iş birliği ile düzenlenen farkındalık etkinliğinde animasyon türündeki Luca filmini izleyen çocuklar, yaşıtlarıyla tanışıp kaynaşırken, izledikleri film sayesinde de oldukça eğlendi. Pandemi dolayısıyla uzun zamandır evde olan çocuklar, düzenlenen etkinlikle sosyalleşme imkanı buldu.

"Serebral Palsili özel bireylerimizin özel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, "Belediyemizin hizmetlerinden faydalanan Serebral Palsili özel bireylerimizin özel bir gün geçirmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına sinemaya getirdik. Bu etkinlikte AVM yönetiminin büyük destekleri oldu. Kendilerine de teşekkür ederiz" dedi.

"Çocuklarımız burada yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buldu"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Mola Evinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal da Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Çocukların dışarıda çok fazla aktivite yapma fırsatı olmuyor. O yüzden çok sık gidemedikleri ve eğlenebilecekleri bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımız burada yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buldu. Umarım herkes bu çocukların farkında olur ve daha sonraki etkinliklerde bize daha çok destek olurlar" diye konuştu. - MERSİN