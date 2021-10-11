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Büyükşehir'den Kitap Fuarı'na Ziyaret

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Büyükşehir'den Kitap Fuarı'na Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, yayınevleri ve yazarlarla buluştu.

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, yayınevleri ve yazarlarla buluştu. Büyükşehir heyeti, bu önemli kültür organizasyonunda emeği geçenleri tebrik etti.

Manisa'nın en önemli kültür etkinliklerinden bir tanesi olan Manisa Kitap Fuarı, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 4'üncü kez organize edilen Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediyesinden konuklarını ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, yayınevleri ve yazarlarla bir araya geldi. Fuar konuklarına ve katılımcılarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir heyeti, bu önemli kültür organizasyonunda emeği geçenleri tebrik etti.

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