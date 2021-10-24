ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir'den Cumhuriyet'in 98. yılına coşkulu kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılını, Solo Türk gösterisi, fener alayı ile Antalya, Alanya ve Kaş'ta Kıraç'ın vereceği muhteşem konserlerle kutlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl kutlamalarını Antalya'nın dört bir köşesine taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Rock Müziğinin güçlü sesi Kıraç'ı Antalyalılar ile buluşturacak.

ÜÇ KONSER

Ünlü sanatçı Kıraç, ilk olarak 28 Ekim Perşembe akşamı Alanya'da, ardından 29 Ekim Cuma akşamı Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda, 30 Ekim Pazar akşamı da Kaş Yat Limanı'nda konser verecek. Saat 20. 30'da başlayacak konserlerde Antalyalılar bayram coşkusu yaşayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Korosu da konserlerde Kıraç'a eşlik edecek.

SOLO TÜRK'DEN GÖSTERİ UÇUŞU

Cumhuriyetin 98'inci yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü saat 17. 00'de Solo Türk, Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak. Solo Türk, Antalya semalarında şovlarıyla unutulmaz bir bayram yaşatacak.

CUMHURİYET FENER ALAYI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 19. 00'da Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşü ile devam edecek. Türk Bayrakları eşliğinde Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yılına yakışır bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Antalyamızın doğusunda, batısında ve merkezinde Kıraç konseriyle bayram coşkusunu yaşayacağız. 29 Ekim Cuma günü ise Solo Türk gösterisi, fener alayı yürüyüşü ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'i kutlayacağız. Alanya, Kaş ve Antalya'da gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkımız davetlidir" dedi.

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