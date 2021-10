Büyükşehir'den 620 Milyonluk Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

MUĞLA (Habermetre) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 620 Milyon TL değerindeki 14 projesinin toplu açılış ve temel atma töreni için Muğla'ya geldi.

-Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Muğla'yı şeffaf bir şekilde yönettiğine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi birçok farklı çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış ve temel atma töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

620 Milyon TL'lik yatırımın hayata geçirildiği toplu açılış ve temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve Seyit Torun, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, CHP Muğla Milletvekilleri, CHP İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, Muhtarlar, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve katılımın olduğu toplu açılış ve temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Orkestrasının gösterisi ile devam etti.

Başkan Gürün, "Büyükşehir olarak Muğla'ya 2014 yılından bu yana 2 Milyar 669 Milyon liralık yatırım yaptık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'ya 2014 yılından bu yana 2 Milyar 669 Milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürün, "Muğla 2021 yılı nüfusuna göre 1 Milyon 773 olarak değerlendirildi. Yazlık nüfusumuz ise 5 Milyon civarında. Muğla 13 Bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip. 1479 km ise sahil bandımız var. Muğla'da bu coğrafi şartlarda hizmet üretmek zor ve maliyetli. Bizim yatırımımızı 1 Milyonluk nüfusa göre değil 5 milyonluk yazlık nüfusumuza göre yapmamız gerekiyor. Bu kadar geniş bir coğrafyada da kanalizasyon hataları çok daha uzun metrajlar ile yapılabiliyor. Muğla altyapı yatırımları açısından çok fazla finansmana gerek duyan il. 2014 yılından 2021 ağustos ayına kadar 2 milyar 669 milyon liralık yatırım yapmışız. Muğla'nın 2019-2020 yıllarından ödediği vergi 6 milyar 686 bin lira. Aldığımız yatırım ise 469 milyon 666 bin lira. Verdiğimiz verginin yüzde 6. 85'ini yatırım yapmak için alabiliyoruz" dedi.

Başkan Gürün, "Muğla kredi notu en büyük illerden bir tanesi"

Yaptıkları yatırımların daha çok kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile ilgili olduğu ifade eden Başkan Gürün, il genelinde su kayıp ve kacaklarının oldukça yüksek olduğu ifade etti. Başkan Gürün, "Kredi almak için uluslararası kredibilite başvurusunu yaptığımızda en büyük kredi notunu aldık. Kredi kuruluşları bize kredi vermek istiyorlar ama bizim kredi kullanmamıza engel olunuyor. O zaman iller bankası bizi finanse etsin krediyi o versin diyoruz, paramız yok diyorlar. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Diğer belediye başkanlarımız ilçelerinde çok önemli hizmetler yapıyorlar. Her türlü güçlüğe rağmen yılmadan çalışıyoruz. Umutsuz ve kötü olmaya hakkımız yok. Daima umutla geleceğe bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kılıçdaroğlu, "Başkan Gürün, Muğla'yı şeffaf bir şekilde yönetiyor"

Cumhuriyetin 98. Yıl dönümünü kutlayarak konuşmalarına başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Muğla'yı şeffaf bir şekilde yönettiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Muğla Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden bir tanesi. Güzel insanları, tarihi ve doğası var. Bu kentte yaşamak aslında bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığa keyif katan da belediyemizin verdiği hizmetler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün, yaptığı hizmetlerin maliyetlerini şeffaf olarak belirtmiş. Harcadığı her paranın hesabını Muğlalılara veriyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları diyor ki Muğla'nın kredi notu AAA. Çok iyi bir kredi notu. Çok iyi kredi alma imkanına sahip. Bütün belediye başkanlarımız, en küçüğünden en büyüğüne kadar aynı ilkelerden yola çıkarak hizmet veriyorlar. Yerel yönetimlerde yaptıklarımızın daha fazlasını Türkiye genelinde yapacağız. Kara kış için vatandaşlar çok büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalacaklar. 1 buçuk milyona aşkın elektriği kesilen hane var. Hükümete çağrı yaptım. Her şeyden önce bir kara kış fonu kurun. Vatandaş kışı rahat atlatabilsin diye. Hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızın evinde huzur içinde yaşamasını istiyorum. Her geçen gün vatandaşın sırtındaki yük artıyor. Cumhuriyetin 98. Yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına hazırlanacağız. 1. yüzyılda büyük acılar çektik, sıkıntılar çektik. 2 yüzyıla güçlü bir demokrasi ile geçmek istiyoruz. Kadın erkek eşitliği, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almalarını istiyoruz. Gençlerimizin işsiz kalmamasını istiyoruz. Türkiye'nin itibarı olsun diyoruz" dedi.

620 Milyon TL değerindeki 14 projenin açılışı yapıldı

Konuşmaların ardından 620 Milyon TL maliyetindeki birbirinden değerli 14 yatırımın açılışı yapıldı. Açılışı yapılan projeler arasında Bodrum'un trafik sorununu büyük oranda çözecek olan ve Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli aracın şarj edilebildiği Bodrum Otogarı ve geçtiğimiz ay faaliyete başlayan ismini halkın belirlediği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dikkat çekti. Ayrıca 6. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi ile Yağ Hali, Ula Kanalizasyon ve üst yapı, Kavaklıdere Kanalizasyon ve İçme Suyu Projeleri yatırımlarının açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Bodrum Kanalizasyon Hattı 2. Etap, Bodrum Atık Su Arıtma Tesisleri 2. Etap, Fethiye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap ve Yatağan Altyapı projelerinin de temeli atıldı.

