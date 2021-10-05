Büyükşehir'de Türkiye-Danimarka SSİ Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Büyükşehir'de Türkiye-Danimarka SSİ Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Büyükşehir'de Türkiye-Danimarka SSİ Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi teknik toplantısına ev sahipliği yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye- Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi teknik toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma tedariği projesi kapsamında 2021 Eylül-2022 Haziran tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kütahya Belediyesi ile yakın işbirliği içinde pilot belediye ısı planlaması yürütülecektir. Bu kapsamda projenin ilk ayağı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda teknik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Danimarka'nın Türkiye Büyükelçisi Danny Annan, MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri yetkilileri, Danimarka Türkiye Büyükelçiliği Enerji Sektör Danışmanı Michael Poulsen, Danimarka Enerji Ajansı Direktör Yardımcısı Tilde Hellsten, Danimarka Enerji Ajansı Proje Müdürü Bjame Juul Kristensen, Danimarka Enerji Ajansı Teknik Uzman Michele Rosa, Danimarka Enerji Ajansı Hukuk Uzmanı Jens Bengtsson, Ramboll Kıdemli Enerji Danışmanı John Florning, Ramboll Teknik Proje Müdürü Frederik Palshoj Bigum, Tercüman Pınar Sezer, Planlama ve Kontrol Daire Başkanı Bilal Düzgün, Planlama ve Denetim Uzmanı Bahadır Sercan Gümüş, Planlama ve Kontrol Makine Mühendisi Fatma Dilek Öznur, Isı ve Kojenerasyon Grubu'ndan Emrah Berat Birsen ve ilgililer katıldı.

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliği Test Edilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Danimarka'nın ısıtma ve soğutma planlamasındaki deneyimlerinin ne ölçüde Türkiye koşullarına aktarılabileceğini test etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kütahya Belediyesi'nde pilot planlama yapılacaktır. Planlama yöntemlerinin aktarılmaya uygun bulunmadığı durumlarda, ısı planlamasının nasıl yapılacağına ilişkin uyarlanmış planlama yöntemleri önerilecek ve iki kılavuz dökümanda rapor edilecektir. İki rehber doküman ön versiyon olarak hazırlanmıştır. Pilot planlama, Danimarkalı danışmanlık şirketi Ramboll tarafından desteklenecektir. Pilot planlamaları, 5-8 Ekim tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kütahya Belediyesi'nde teknik toplantı akabinde saha ziyaretleri ile gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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