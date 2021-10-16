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Büyükşehir'de ihale

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Büyükşehir'de ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 106 adet konut alanı arsası "Açık Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkarılıyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 106 adet konut alanı arsası "Açık Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkarılıyor.

İhale 26 Ekim Salı günü saat 10.00'da Kadir Has Kongre Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 106 adet konut alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince yapılan "Açık Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkıyor. Açık teklif usulüyle yapılacak olan ihalenin son müracaat tarihi 25 Ekim Pazartesi en geç saat 17.30 olarak belirlendi. Müracaatlar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapılacak. - KAYSERİ

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