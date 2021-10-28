Büyükşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 98'inci yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde törenle kutlandı.

Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Büyükşehir Belediyesi fuayesinde Atatürk resimleri sergisi açıldı. Başkan Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuayesinde 29 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ressam Ali Ray'ın Atatürk resimleri sergisi açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim'e özel olarak Atatürk fotoğraflarından uyarlanan 50 yağlı boya tablonun yer aldığı sergiyi gezerek, emekli komiser olan ressam Ali Ray'dan bilgi aldı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNDU

Başkan Muhittin Böcek, ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'ne katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Başkan Muhittin Böcek, törenin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan Atatürk anıtı önünde de tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, belediye personeli ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Törende, Genel Sekreter Cansel Tuncer'in Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından coşkuyla İstiklal Marşı söylenerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

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