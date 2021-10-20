BÜYÜKŞEHİR, ÇEVRE TEMİZLİĞİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİNİ BAŞLATTI

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çevreye duyarlı, yaşanabilir, güvenli ve mutlu bir Tekirdağ için insan odaklı hizmet anlayışı ile gece gündüz çalışan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliğinde kullanılmak üzere 5 adet elektrikli çöp toplama makinesini bünyesine kattı.

Başkan Albayrak: "Elektrikli Çöp Toplama Araçları ile Çevre Temizliğinde gücümüze güç kattık"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde alınan elektrikli çöp toplama araçlarını inceleyen ve teknik personelden araçların çalışma sistemi ve işleyişi ile ilgili bilgi alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Çevreye duyarlı hizmet anlayışı ile 11 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarımızda kullanmak üzere 5 adet elektrikli çöp toplama makinesini bünyemize katarak araç filomuzu genişlettik. Çevre dostu Tekirdağımızda vatandaşlarımızın; huzurla dolaşacağı temiz cadde ve meydanlara sahip olmaları için, çevre temizliği çalışmalarında gücümüze güç kattık. Yeni alınan araçlarımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çevre Temizliği, Çevre Dostu Araçlarla Yapılacak

Yeni alınan Temizlik makinekleri, elektrik enerjisiyle çalıştığı için sıfır emisyon çevre dostu araç olma özelliğine sahip. 240 Litre çöp toplama haznesine sahip araçlar, sessiz çalışır ve toz toplama filtre sistemi sayesinde toz üretmez. Ayrıca ergonomik yapısı ile büyük araçların çalışması mümkün olmayan alanlarda (Dar alanlar, kaldırımlar vb. ) sigara izmariti, çakirdek kabuğu vb. çöplerin vakum yöntemiyle toplanmasını sağlar.

11 İlçede Hergün 354 Km Yol Temizleniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 294 personel, öz mal ve kiralık olmak üzere toplam 86 araç ve iş makinesi ile 11 ilçede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan 21 bulvar, 198 cadde, 15 meydan, 19 sokak ve 7 sanayi sitesinde toplam 354. 700 metre yolun temizlik faaliyetleri büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri