Büyükşehir çalışıyor, atık su sorunu çözülüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir çalışıyor, atık su sorunu çözülüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir çalışıyor, atık su sorunu çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor.

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor. 17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de şu anda Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde inşa ediliyor.

YÜZDE 43'Ü BİTTİ

Yüzde 43'ü tamamlanan inşaat çalışmalarında bugüne kadar havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları bitti. Mekanik imalatlara başlandı. Atıksu kollektör hattının döşenmesi ise sürüyor. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ tarafından karşılanan tesisin 2022 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle hizmete başlaması hedefleniyor.

ATIK SU SORUNUNU BİTİRECEĞİZ

Yaptıkları yatırım ile doğanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yüzde 86'sı AB hibesiyle finanse edilen tesis ilçenin tamamının atık sularını Avrupa standartlarında arıtacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 43'ü bitti. Tamamlandığında tesiste günlük 15 bin 500 metreküp su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir çalışıyor, atık su sorunu çözülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:02:44. #1.17#