Büyükşehir Belediyesinden dilenci operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Belediyesinden dilenci operasyonu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediyesinden dilenci operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere operasyon düzenledi.

SİVAS (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere operasyon düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Sivas Bulvarı Simiten Elmaağaçlı Camii önünde, insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapıp para toplayan M.E'yi yakaladı.

Dilencinin üzerinden çıkan 1546,50 TL'ye kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Ekipler, dilencilere para vermemeleri konusunda vatandaşları da uyardı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title