Büyükşehir Belediyesinden dilenci operasyonu

SİVAS (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere operasyon düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Sivas Bulvarı Simiten Elmaağaçlı Camii önünde, insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapıp para toplayan M.E'yi yakaladı.

Dilencinin üzerinden çıkan 1546,50 TL'ye kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Ekipler, dilencilere para vermemeleri konusunda vatandaşları da uyardı.