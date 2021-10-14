BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ - Haberler
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi yasanabilecek olumsuzluklara karsi tüm ekiplerini teyakkuz haline geçirdi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi yasanabilecek olumsuzluklara karsi tüm ekiplerini teyakkuz haline geçirdi. Yapilan açiklamada vatandaslarin her türlü ihtiyaçlarinda ve yasanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Aydin Büyüksehir Belediyesi Hizli Çözüm Merkezi'nin 444 40 09 numarali telefonunu arayabilecekleri duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlügü'nden yarin Aydin için yapilan uyarida, gök gürültülü saganak yagisla metrekareye 51-110 kg arasi yagis beklendigi belirtilirken ani sel, su baskini, yildirim, yerel dolu yagisi, yagis aninda kuvvetli rüzgar ve hortum olusma riski gibi olumsuzluklarin yasanabilecegi hatirlatildi. Meteoroloji'nin bu uyarisini dikkate alan Büyüksehir Belediyesi, yagmurun ve rüzgarin etkisini daha siddetli gösterecegi belirtilen özellikle Kusadasi, Didim ve Söke ilçeleri basta olmak üzere Aydin genelinde tedbir almaya basladi.

Olasi olumsuzluklara karsi Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü, Fen Isleri Dairesi Baskanligi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi, Makine Ikmal Bakim ve Onarim Dairesi Baskanligi ile Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi ekipleri teyakkuza geçti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Haber: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ - Haberler
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